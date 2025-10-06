6 Ekim İETT ücretsiz mi? İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

İstanbul'un kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor! 6 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu özel günde İstanbul genelinde vatandaşların sıkça merak ettiği konuların başında ise toplu taşıma ücretleri geliyor. Peki 6 Ekim İETT ücretsiz mi? İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı? İşte İETT'den yapılan resmi açıklama ve tüm detaylar…

6 EKİM İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İETT, İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümünde vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması için özel bir uygulamayı devreye aldı. Kurumun resmi web sitesinden yapılan duyuruda, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.

Bu kapsamda vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'larını kullanarak İETT otobüsleri, metro, tramvay, metrobüs, deniz hatları ve Marmaray entegrasyonundaki toplu ulaşım araçlarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Uygulama, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olacak.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz."

İSTANBUL'DA BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İstanbul'da bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi) toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan resmi kararla uygulanıyor. İstanbul'un kurtuluşu gibi tarihi ve milli günlerde, vatandaşların kutlamalara rahat katılım göstermesi amacıyla toplu ulaşımda ücretsiz geçiş imkânı sunuluyor.

Uygulama sadece İstanbulkart sistemiyle entegre olan hatlarda geçerli. Bu da demek oluyor ki; turnikelerden ücretsiz geçiş yapmak isteyen vatandaşların kişisel İstanbulkart kullanmaları gerekiyor. Ücretsiz uygulama, sadece 6 Ekim günü boyunca geçerli olacak.

İETT, OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

6 Ekim 2025 günü İETT otobüsleri, metro, tramvay, metrobüs ve deniz hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak bu uygulama bazı özel hatlar için geçerli değil. İETT açıklamasına göre, ücretsiz ulaşım kapsamı dışında kalan hatlar şu şekilde:

Adalar hatları

Beyoğlu - Taksim Nostaljik Tramvay

Karaköy - Beyoğlu Tünel

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı - Kadıköy

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı - Taksim

139 Üsküdar - Şile

139A Üsküdar - Şile/Ağva VIP

Bu hatlar dışında kalan tüm İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferleri gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Vatandaşlar, bu uygulama sayesinde 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu etkinliklerine rahatça katılım gösterebilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kentte yoğun bir hareketlilik bekleniyor.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA NASIL KULLANILACAK?

Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmak için yolcuların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'larını kullanmaları gerekiyor. Kartınızı turnikeye okuttuğunuzda ücret düşmeyecek, sistem sizi "ücretsiz geçiş" olarak tanıyacak.

Bu uygulama; İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, TCDD ve özel otobüs hatlarıyla entegre sistemlerde geçerli olacak. Ancak yukarıda belirtilen özel hatlarda ücretsiz geçiş sağlanmayacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'a sahip olmayan yolcular, geçici veya anonim kart kullandıklarında ücretsiz uygulamadan yararlanamayabilirler. Bu nedenle vatandaşların, kartlarını güncel ve kişisel hale getirmeleri öneriliyor.