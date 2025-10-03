50 cc motora sigorta zorunlu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

50 cc motor sigorta zorunlu mu? Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca motosiklet bulunuyor. Buna karşın motosikletlerin büyük bir kısmının sigortasız şekilde trafiğe çıktığı belirtiliyor.

50 CC MOTOR SİGORTA ZORUNLU MU?

Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artarken, sigorta yükümlülükleri ile ilgili belirsizlik özellikle 50 cc ve altı motor sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Temmuz 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı 6 milyon 770 bin civarında motosiklet bulunuyor. Bu araçların yalnızca 2 milyon 417 bini sigortalı durumda iken, motosikletlerin yüzde 64,3'ünün sigortasız trafikte yer aldığı ifade ediliyor. Bu oranlar, sigortasız araçların trafikte ciddi bir yoğunluk oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu'na göre motor hacmi 50 cc'nin altında olan benzinli araçların ve 4 kilovat gücün altındaki elektrikli modellerin sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin motorlu bisiklet, sigorta kapsamı dışında kalıyor. Bu sayı, özellikle küçük motorlu araç sahipleri açısından önemli bir kitleyi oluşturuyor.

Özellikle şehir içi ulaşımda sıklıkla tercih edilen bu araçların sigortasız trafiğe çıkması, tartışmaları artırıyor. Vatandaşlar, araçlarının sigorta kapsamına alınıp alınmayacağı sorusuna net bir yanıt arıyor. Hazırlanan yeni düzenleme bu noktada kritik bir rol oynuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı, motorlu bisikletlerin de sigorta kapsamına alınmasını içeriyor. Tasarı, komisyon aşamasını geçti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekliyor. Yasanın kabul edilmesi halinde 50 cc motorlar da dahil olmak üzere tüm motosikletler için sigorta zorunluluğu yürürlüğe girecek. Ancak şu an için Resmi Gazete'de yayımlanan herhangi bir karar bulunmuyor.