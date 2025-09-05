5 Eylül 2025 yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? 4 Eylül Cuma hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri için 5 Eylül 2025 Cuma akşamı, birbirinden kaliteli dizi ve programlarla dolu dopdolu bir yayın maratonu sunuyor. "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevap arayanlar için ATV, Kanal D, NOW TV (Fox TV), Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların güncel ve detaylı 5 Eylül 2025 Cuma yayın akışını bir araya getirdik.

5 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon tutkunları için haftanın önemli günü olan 5 Eylül 2025 Cuma akşamı, en sevilen kanallarda yepyeni bölümler ve programlarla dopdolu. 5 Eylül 2025 Cuma yayın akışı hakkında detaylı ve güncel bilgileri bu yazımızda bulabilir, akşamınızı planlayabilirsiniz. Özellikle "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun cevabını arıyorsanız, kapsamlı rehberimiz tam size göre. ATV, Kanal D, NOW TV (Fox TV), Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışlarıyla bu akşamın öne çıkan yapımlarını detaylıca inceledik.

5 EYLÜL 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV'nin 5 Eylül 2025 Cuma yayın akışı, hem dizi hem de eğlence programlarıyla dikkat çekiyor. ATV'de bu akşam; popüler diziler Gözleri KaraDeniz, Can Borcu ve gündüz kuşağında sevilen programlar yer alıyor.

20:00 Gözleri KaraDeniz — Yeni bölüm heyecanı

22:50 Can Borcu — Akşamın final dizisi

Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da gibi önemli programlar var. ATV'nin bu akşamki yayın akışı, özellikle dizi severler için dopdolu ve izlemeye değer.

5 EYLÜL 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D'de 5 Eylül Cuma akşamı izleyiciler, geniş bir dizi yelpazesiyle karşı karşıya. Kanal D'nin akşam yayınında öne çıkan yapımlar:

20:00 Arka Sokaklar — Aksiyon dolu yeni bölüm

23:30 Eşref Rüya — Gece kuşağı dizisi

Gündüz saatlerinde ise Yaprak Dökümü, Gelinim Mutfakta ve Aşk-ı Memnu gibi sevilen diziler ve programlar yayında olacak. Kanal D, bu akşam klasik ve yeni dizileriyle izleyiciyi ekrana bağlıyor.

5 EYLÜL 2025 CUMA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Fox TV'nin dijital platformu NOW TV de zengin içeriklerle dolu. 5 Eylül 2025 cuma gününe özel yayın akışı şöyle:

20:00 Hayır Oluversin Gari — Komedi ve drama dolu yeni bölüm

23:15 Şevkat Yerimdar — Popüler komedi dizisi

Sabah ve gündüz kuşağında ise İlk Buluşma, Yasak Elma ve Karagül gibi izlenme rekorları kıran yapımlar yer alıyor. NOW TV, Fox TV kalitesiyle ekran keyfini artırıyor.

5 EYLÜL 2025 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV, her zaman olduğu gibi çeşitli programlar ve filmlerle 5 Eylül Cuma akşamını renklendiriyor. Akşam kuşağı programları arasında:

20:00 Hükümet Kadın 2 — Komedi filmi gösterimi

22:15 Rüyanda Görürsün — Romantik komedi filmi

Ayrıca gündüz kuşağında Güldür Güldür Show ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme gibi popüler programlar yer alıyor. Show TV, eğlence ve dram dengesini başarılı şekilde sağlıyor.

5 EYLÜL 2025 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV'nin cuma akşamı program akışı, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizilerle dolu:

20:00 Süt Kardeşler — Komedi ve aile dizisi

21:45 Sahipsizler — Drama ve gerilim dizisi

Sabah ve gündüz kuşağında ise İstanbullu Gelin ve Kiralık Aşk gibi uzun soluklu ve sevilen diziler bulunuyor. Star TV, kaliteli yapımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

5 EYLÜL 2025 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1'in 5 Eylül Cuma yayın akışı, milli ve kültürel içeriklerle dolu. Bu akşam TRT 1 ekranlarında şunlar var:

20:00 Ters Yüz — Yeni sezon bölümüyle merak uyandıran dizi

22:00 Gönül Dağı — İzleyicinin favori dramalarından

Gündüz kuşağında ise "Teşkilat", "Seksenler" ve "Kara Tahta" gibi kaliteli yapımlar yayınlanıyor. TRT 1, klasik ve yeni dizileriyle farklı izleyici kitlesine hitap ediyor.

5 EYLÜL 2025 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8'in yayın akışı genellikle yarışma ve eğlence programlarına odaklıdır. 5 Eylül akşamında TV8'de:

20:00 MasterChef Türkiye — Heyecan dolu yeni bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz — Günün yarışması

Gündüz ve gece kuşağında da MasterChef tekrarları ve sağlık programları dikkat çekiyor. TV8, yarışma formatlarıyla izleyicinin ilgisini canlı tutuyor.