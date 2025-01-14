Karne öğretmen görüşü 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sınıf örnekleri, karnelerin verilmesine sayılı zaman kala, görev yapan öğretmenler tarafından araştırılıyor. 4. sınıf karne görüşleri 2025!

4. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ?

Sevgili …,

Avucumuza düşen kar tanesi gibi hızla eriyor zaman. Daha dün gibiydi harfleri öğrenmeye başlamamız. Bugün ikinci sınıfı bitirdik. Uzun bir yol var önümüzde. Başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Seni tebrik ediyorum. İyi ki senin öğretmenin olmuşum. Tatilin de eğitimin bir parçası olduğunu unutma. Bol bol dinlen, ailene yardımcı ol, kitap oku, ödevlerini yap. Eylül ayında mutlu bir şekilde okula dönüşünü bekleyeceğim. İyi tatiller…

Canım kızım,

Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime. Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum. İyi tatiller.

Sevgili …,

Başarmak, insanoğlunun koyduğu hedeflere ulaşmasıdır. Bu sene hedeflerimize ulaştık. O halde başarılıyız. Ancak bununla yetinmemeliyiz. Çünkü "İki günü eşit olan zarardadır." Heybemizi doldurmak için önümüze gelen her fırsatı değerlendirmeliyiz. Yaz tatili de bu fırsatlardan birisi. Bol bol dinlenelim ama konularımızı da tekrar edelim. Bol bol oyun oynayalım ama ailemize de yardımcı olalım. Bol bol okuyalım. Okuyalım ama kitapların sadece resimlerinde ve cümlelerinde kalmayalım. Kelimelerine, duygularına ve fikirlerine varalım. Uzun lafın kısası aileni, öğretmenini ve seni memnun edecek bir tatil geçirmeni diliyorum.

Sevgili …,

Gün oldu, devran döndü. Beklenen zaman geldi. Acısıyla tatlısıyla dört yıllık ilkokulun sonuna geldik. Seni hayatının ilerleyen döneminde ülkemin çok iyi yerlerinde hizmet ederken göreceğimi biliyorum. Hayat çabuk ve hızlı geçer. Ömür boyu doğruluk ve dürüstlük dostun, yalan ve kötülük düşmanın olsun. Hayat sana bir ömür boyu başarının yanında huzur ve mutluluk versin. Senin başarı haberlerini uzaktan takip edeceğim. Beni unutmayacağını umuyorum. Seni çok seviyorum.

Bu sana son öğüdüm olsun. Kimsenin sana yapamayacağını söylemesine izin verme. Bir hayalin varsa peşini bırakma. İnsanlar kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakmamalısın. Seni unutmayacağım. Yolun açık olsun…Sevgili …,

Sevgili …,

Uzun ve yorucu bir yolun sonundayız. Acısıyla tatlısıyla dolu dolu yaşadığımız günler hepimiz için bir tecrube kaynağı oldu. Başarılar elde etmiş veya yenilgilerle yorulmuş olabiliriz. Geri dönüş olmayan bu seferde Mevlana gibi söylemeliyiz: "Dünde yaşananlar dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım." Unutmayalım ki güneş yarın tekrar doğacak.

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Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymeti olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Sevgili …,

Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."

Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.

Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.