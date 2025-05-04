4 Mayıs Pazar 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

Resmî Gazete 4 Mayıs 2025 tarihiyle yayımlandı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her gün sabah saatlerinde güncellenen resmi yayın organı, yürürlüğe giren kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğleri içeriyor. Özellikle kamu personeli atamaları, ihale ilanları ve Cumhurbaşkanlığı kararları gibi kritik gelişmeleri takip edenler, "4 Mayıs 2025 Resmî Gazete kararları" başlığıyla içeriklere ulaşmak istiyor.

4 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sensör ve Dedektör Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜLER

–– Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Espor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri