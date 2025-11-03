4 Kasım Salı deprem nedeniyle İstanbul, Balıkesir, Bursa okullar tatil olacak mı?

Sındırgı merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler ve veliler, 4 Kasım'da İstanbul'da eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, deprem sonrası İstanbul'da 4 Kasım Salı günü okullar tatil olacak mı? Yetkililerden konuyla ilgili açıklama geldi mi?

4 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 Kasım Pazartesi günü meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, özellikle İstanbul'daki öğrenciler ve veliler, 4 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

İSTANBUL'DA OKULLAR AÇIK MI?

Depremin ardından İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde eğitim durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR MI?

Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle 4 Kasım Salı günü İstanbul genelinde okulların tatil edilmesi yönünde bir karar bulunmamaktadır. Eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir.