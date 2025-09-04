4 Eylül 2025 yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? 4 Eylül Perşembe hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri için haftanın en yoğun günlerinden biri olan Perşembe, yine dopdolu bir yayın akışıyla karşımızda. Gündüz kuşağında nostaljik yapımlar ve magazin programları ekranlardayken, akşam saatlerinde ise yeni bölümleriyle öne çıkan diziler ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Peki. Bu akşam hangi diziler var? televizyon kanallarında 4 Eylül Perşembe hangi diziler var?

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI – BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon keyfini planlayanlar için 4 Eylül 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek dizi ve programları derledik. Ulusal kanallarda yayınlanacak yapımlar, hem nostaljik içerikler hem de güncel programlarla dikkat çekiyor.

4 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günleri televizyon ekranları, hem eğlenceli yarışmalar hem de dramatik dizilerle dolu oluyor. 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı özellikle prime time kuşağında izleyicileri bekleyen diziler arasında Bihter, Düşüş, Kim Milyoner Olmak İster?, Togo, Güldür Güldür Show gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

Ayrıca nostaljik diziler de sabah ve öğle kuşaklarında izleyiciyle buluşuyor. İşte kanal kanal detaylı yayın akışları:

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV, gün boyu hem eski yapımları hem de ilgiyle izlenen yarışmalarıyla öne çıkıyor. Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster?", 20:00 kuşağında ekranlarda olacak. Bu program, hem bilgi yarışması sevenleri hem de ailece ekran başına geçenleri hedefliyor.

06:30 – Ateş Kuşları

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 – Gözleri KaraDeniz

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

Gece kuşağında ise Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ve Kardeşlerim dizisinin tekrar bölümleri ekranlara geliyor.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D, dram yüklü yapımlarla dikkat çekiyor. Bugün akşam kuşağında "Düşüş" dizisi izleyiciyle buluşacak. Hemen ardından ise yeni bölümüyle "Eşref Rüya" yayınlanacak.

09:30 – Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:30 – Aşk-ı Memnu

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Düşüş

21:45 – Eşref Rüya

Sabah kuşağında ise nostaljik bir dizi şöleni var: Poyraz Karayel, Kuzey Güney, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi sevilen diziler ekranlarda.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

NOW TV (eski adıyla FOX TV), bugün dikkat çeken bir film uyarlaması olan "Bihter" ile akşam kuşağını dolduruyor. Dizi severler için nostaljik ve dramatik içerikler de gün boyunca devam ediyor.

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Bihter

22:30 – Şevkat Yerimdar

Gece kuşağında ise yerli komedi ve eğlence ağırlıklı yapımlar var.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV, bugün bir klasik haline gelen eğlence programı Güldür Güldür Show ile akşam izleyicilerini güldürmeyi hedefliyor.

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Mutluluk Zamanı

Sabah kuşağında Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Güzel Günler gibi sevilen diziler ekranlara geliyor.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV, bugünkü prime time kuşağında "Ailem Robotlara Karşı" adlı aile filmi ile dikkat çekiyor. Hem çocuklar hem de büyükler için keyifli bir seçenek.

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Ailem Robotlara Karşı

22:15 – Ailem Robotlara Karşı (tekrar)

Sabah kuşağında İstanbullu Gelin ve Kiralık Aşk tekrar bölümleri yer alıyor.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1 ekranlarında bu akşam bir animasyon filmi olan "Togo" izleyicilerle buluşuyor. Hemen ardından ise aksiyon dolu "Arıcı: Ölüm Kovanı" yayınlanacak.

12:30 – Seksenler

16:00 – Set Sayısı

18:15 – Set Sayısı

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Togo

22:20 – Arıcı: Ölüm Kovanı

TRT 1, gün boyunca hem çocuklara hem de nostalji severlere hitap eden içeriklerle ekranlarda olacak.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8 ekranlarında bugün futbol ve yemek rekabeti bir arada. 21:15'te MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor. Ayrıca Gürcistan - Türkiye maçı da canlı yayınla TV8'de olacak.

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 – Gürcistan - Türkiye (Canlı Maç)

21:15 – MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

TV8 genellikle yarışma ve magazin programlarına ağırlık verse de, sabah saatlerinde Tuzak dizisinin tekrar bölümleri de yayınlanıyor.

