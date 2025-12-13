Haberler

35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada bilirkişi krizi çıkarken; sanık avukatları, bilirkişi heyetinin dosyadan çekilmesine tepki göstererek, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Duruşma 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

  • Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tutukluluk hali devam ediyor.
  • Mahkeme yeni bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verdi.
  • Duruşma 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

"TAHLİYELERİMİZİ TALEP EDİYORUZ"

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar S.K. ve M.P. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek "Tahliyemizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA BİLİRKİŞİ KRİZİ

Sanık avukatlarından Prof. Dr. Ersan Şen, bilirkişi heyetinin dosyadan çekilmesine tepki göstererek çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Şen, İstanbul'dan görevlendirilen bilirkişilerin üzerlerinde baskı olduğunu söylediklerini aktararak şunları kaydetti: "Mahkemenin daha önce aldırdığı iki bilirkişi raporu lehimize. Buna rağmen, soruşturma aşamasındaki KTÜ raporuna göre ara karar kuruldu. Yeni heyetin çekilme gerekçesi araştırılmalıdır. Çekilen heyetin sağlıklı rapor verebilmesi mümkün değildir. Dosya tekemmül etmiştir, yeniden rapor alınması yerine davanın sonuçlandırılması gerekir."

"ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR"

Sanık avukatlarından Mesut Çakar da bilirkişi raporlarıyla ilgili tartışmaların şaibeli olduğunu belirterek KTÜ raporunun tek başına tutukluluk gerekçesi yapılmasını eleştirdi:

"Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden gelen raporlar ortada. Müvekkillerimizin suçsuzluğu açık. İki yıl boyunca 'kolon' dediler, kolon olmadığı anlaşıldı. Sosyal medyada algı operasyonu yürütülüyor. Kefalet ve ev hapsi dahil tüm şartlara razıyız; müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmada şu kararları açıkladı: sanıkların tutukluluk halinin devamına, adli kontrol hükümlerinin aynı şekilde sürdürülmesine, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına, bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, yeni bir bilirkişi heyetinin görevlendirilmesine, tarafların talebi doğrultusunda yeni bilirkişilerin isimlerinin gizli tutulmasına karar verdi. Duruşma 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

"İKİ LEHE RAPOR VAR, HALA TUTUKLULUK DEVAM EDİYOR"

Duruşma sonrası açıklama yapan Av. Ersan Şen, mahkemenin daha önce iki kez İstanbul ve ODTÜ'den rapor aldırdığını, bu raporların binanın yıkılma sebebinin statik hesap, proje ve tasarım hataları olduğunu net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Şen, sanıkların pastane işletmecisi olduğunu, yaptıkları tadilatların bina yıkımıyla ilgisinin olmadığının bilimsel raporlarla doğrulandığını vurgulayarak şunları ekledi: "Bu dosyada iki lehe rapor var. Buna rağmen müvekkillerimiz tutuklu yargılanıyor. Mahkemenin ve bilirkişilerin baskı altında kalmaması gerekiyor. Pastane sahiplerini günah keçisi ilan etmeyin. Artık davanın sonuçlanması lazım."

Haber: Muhammet ÖZER

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
