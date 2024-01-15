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3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

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Başarılı yazar Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan 3391 Kilometre filmi, ilk iki günde 236 bin 113'lük gişe yaparak başarıya ulaştı.

Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak başrollerini paylaştığı 3391 Kilometre filmi, gişedeki başarısıyla adından söz ettirdi. Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan film, iki günde binlerce seyirciye ulaştı.

İZMİR VE EGE'NİN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geniş bir yankı uyandıran film ilk gününde 99 bin 245, ikinci gününde 126 bin 868 bin seyirciye ulaştı. Filmde 18 yaşındaki İzmir, bir gece aldığı mesaj sayesinde Ege ile tanışır. Sosyal medya üzerinden tanışan İzmir ile Ege sohbet ettikçe, birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını ve birbirlerine olan aşklarını fark ederler. Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafede bir aşka yelken açan İzmir ve Ege için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

3391 Kilometre filminden gişe başarısı! İki günde binlerce seyirciye ulaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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