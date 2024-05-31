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31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

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31 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '31 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor. Ancak 31 Mayıs günü okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

31 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '31 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 31 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

31 MAYIS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemiz Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor!

Başlama-Bitiş Zamanı

31.05.2024 16:40 - 05.06.2024 23:59

Genel Durum

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar Yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

- Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güneybatı (Andırın) ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

31.05.2024 13.00-31.05.2024 20.00

- İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

31.05.2024 Cuma Günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı, Çorum, Amasya ve Yozgat çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi, Tokat'ın batısı, Ankara'nın (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı, Çubuk, Akyurt ve Kalecik) ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

31.05.2024 12.00-31.05.2024 20.00

31 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Türkiye Ankara İzmir Tatil Orta Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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