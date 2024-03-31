31 MART 2024 KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI | Kocaeli'nde hangi parti önde? YSK verilerine göre Kocaeli Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Kocaeli Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Kocaeli'nde hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan Ak Parti'den Tahir Büyükakın, CHP'den Atasoy Bilgin ve İYİ Parti'den Gencay Yıldıztekin yarıştı. Peki, Kocaeli'nde hangi parti, kim önde? Kocaeli'nde AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

KOCAELİ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Tahir Büyükakın, CHP'den Atasoy Bilgin ve İYİ Parti'den Gencay Yıldıztekin ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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KOCAELİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın, CHP'nin adayı Atasoy Bilgin ve İYİ Parti'nin adayı Gencay Yıldıztekin kıyasıya bir mücadele veriyor. Kocaeli'nde açılan sandık oranı % 24,04 olarak açıklandı.

Kocaeli Belediye Başkan adayları oy dağılımı: