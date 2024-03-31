31 MART 2024 HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI | Hakkari'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Hakkari Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Hakkari Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Hakkari'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den İsmet Ölmez, CHP'den Cüneyt Özbek ve DEM Parti'den Viyan Tekçe- Mehmet Sıddık Akış yarıştı. Peki, Hakkari'de hangi parti, kim önde? Hakkari'de AK Parti mi yoksa DEM mi kazanıyor?

HAKKARİ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Hakkari'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den İsmet Ölmez, CHP'den Cüneyt Özbek ve DEM Parti'den Viyan Tekçe- Mehmet Sıddık Akış ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

HAKKARİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAKKARİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hakkari Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı İsmet Ölmez, CHP'nin adayı Cüneyt Özbek ve DEM Parti'nin adayları Viyan Tekçe- Mehmet Sıddık Akış kıyasıya bir mücadele veriyor.

Hakkari Belediye Başkan adayları oy dağılımı: