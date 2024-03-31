31 MART 2024 BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI | Bahçelievler'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Bahçelievler Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Bahçelievler Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Kahramanmaraş'ta hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Bahçelievler'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Bahçelievler Yerel Seçim sonuçları!

BAHÇELİEVLER YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

BAHÇELİEVLER 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 Yerel Seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır, CHP'nin adayı Emine Gülizar Emecan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Metin Türk ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

BAHÇELİEVLER 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır % 45,74

CHP'nin adayı Emine Gülizar Emecan % 46

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Metin Türk % 1,72



