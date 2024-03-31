31 MART 2024 AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Avcılar Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Avcılar'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları!

AVCILAR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Ordu Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler, CHP'nin adayı Utku Caner Çaykara, İYİ Parti'den Enver Yılmaz ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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AVCILAR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Avcılar Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler, CHP'nin adayı Utku Caner Çaykara ve İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz kıyasıya bir mücadele veriyor. Avcılar'da açılan sandık oranı % 23,49 olarak açıklandı.

Avcılar Belediye Başkan adayları oy dağılımı: