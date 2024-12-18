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31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?
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31 Aralık'ta birçok kişinin merak ettiği sorulardan biri, "31 Aralık yarım gün mü?" sorusudur. Özellikle yılbaşı tatili hazırlıkları kapsamında bu tarih, hem çalışanlar hem de öğrenciler için önem taşımaktadır. Peki, 31 Aralık resmi olarak yarım gün tatil ilan ediliyor mu? İşte detaylar!

31 Aralık yarım gün mü? Çalışma hayatında düzenlemeler ve tatil planlamaları açısından 31 Aralık'ın tam gün mü yoksa yarım gün mü olacağı sorusu, birçok vatandaşın gündemindedir. Bu konuda net bir bilgiye sahip olmak için işyerinizin ve okulunuzun takvimine göz atmanız önemlidir. 31 Aralık yarım gün mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil değildir ve genellikle tam gün çalışma yapılır. Kamu kurumları ve okullarda normal mesai düzeni geçerlidir. Ancak, bazı özel sektör iş yerleri, işveren inisiyatifine bağlı olarak çalışanlarına yarım gün izin verebilir veya tam gün izinli sayabilir.

31 Aralık yarım gün mü?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, miladi takvime göre yeni bir yılın başlangıcıdır ve yılbaşı olarak adlandırılır. Türkiye'de 1 Ocak günü, hem kamu hem de özel sektörde çalışanlar için tatil günü olarak belirlenmiştir. Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurumları ve okullar kapalıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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