31 Aralık Salı okul var mı, tatil mi? Yılbaşında okullar kaç gün tatil?
31 Aralık Salı okul var mı? 31 Aralık'ta okulların tatil olup olmadığı, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velilerinin merak ettiği önemli bir konu haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla sayılı günler kala programlarını netleştirmek isteyen veliler, "Yılbaşında okullar ne zaman tatil?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yılbaşında okullar kaç gün tatil?
2025 yılı resmi tatil takvimine göre yılın ilk tatili 1 Ocak tarihinde olacak. 31 Aralık tatil mi, yoksa yarım gün mü sorularına yanıt aranırken yılbaşında okullar kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. 31 Aralık Salı okul var mı, tatil mi? Detaylar haberimizdedir…
31 ARALIK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatildir. Ancak, 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün izin kapsamına girmez. Bu nedenle, 31 Aralık'ta okullar açık olacak ve dersler normal şekilde devam edecektir.
YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Okullarda yılbaşı tatili, yalnızca 1 Ocak 2024'teki resmi tatil gününü kapsayacak. Bu nedenle tatil süresi 1 gün olacaktır.