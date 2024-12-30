Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler

31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın 31 Aralık tarihli hava durumu bilgileri açıklandı. Ankara'da 30 Aralık günü hava durumu nasıl olacak? Ankara'da yaşayanlar ve başkente seyahat etmeyi planlayanlar için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri merak konusu oluyor. Peki, 31 Aralık Ankara hava durumu nasıl olacak? Ankara günlük hava durumu tahmini nedir? İşte detaylar!

31 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 31 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın güneyi ve Konya'nın kuzeyinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Havanın genellikle parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık ise -6°C civarında olacak. Yağış beklenmiyor, ancak sabah saatlerinde hava oldukça soğuk olacağı için don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık daha da düşerek dondurucu seviyelere ulaşabilir. Rüzgar hafif ve etkisiz olacak.

31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Wanda'dan sere serpe pozlar
img

Futboldan men edildi
img

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Uzak Şehir 8. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! 30 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 30 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.