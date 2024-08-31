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31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi

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Gaziantep Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi! Gaziantep'te elektrik kesintileri ne zaman bitecek? 31 Ağustos günü Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 31 Ağustos günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi...

Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:

YAVUZELİ, ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şahinbey ve Gaziantep'in diğer ilçelerinin elektrik kesintileri hakkında bilgi almak için GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayınız.

31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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