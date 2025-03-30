30 MART TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var?
30 Mart Pazar günü evde vakit geçirmeyi planlayan izleyiciler, "30 Mart TV yayın akışı" araştırmalarına başladı. Gün boyunca hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden kullanıcılar, sevdikleri yapımları kaçırmamak için detaylı bilgi arıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var ve hangi saatlerde yayınlanacak?
Televizyon kanallarının Pazar günü programları, izleyicilere dizi, film ve eğlence programları açısından oldukça zengin seçenekler sunuyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak içerikler dikkat çekiyor. "Bugün televizyonda hangi filmler var?" sorusu da filmseverlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanalların 30 Mart TV yayın akışı, izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D yayın akışına göre sabah saatlerinde nostaljik dizi "Kavak Yelleri" ekranlara gelirken, öğle kuşağında "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" ve "Arda'nın Ramazan Mutfağı" izleyiciyle buluşuyor. Akşam kuşağında ise müzikseverleri "Şarkılar Bizi Söyler" bekliyor.
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Eşref Rüya
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Uzak Şehir
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ben Hur Adına
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 yayın akışı ise sabah "Yedi Numara" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizileriyle nostalji sunarken, akşam saatlerinde sevilen yapım "Gönül Dağı" izleyiciyle buluşuyor. Dini ve kültürel içeriklerin yer aldığı "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" da yine gün içinde ekranlarda olacak.
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:30 Yedi Numara
07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışı film severler için dikkat çekici. Öğle saatlerinde "Can Borcu" ve "Başka Bir Gün" gibi filmler ekrana gelirken, akşam kuşağında ise sevilen Türk filmi "Bal Kaymak" yer alıyor.
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Başka Bir Gün
17:00 Sağ Salim
19:40 atv Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV yayın akışı, sevilen dizi "Yalı Çapkını"nın tekrar bölümleri ve akşam saatlerinde yayınlanacak "Düğün Dernek 2" filmiyle dikkat çekiyor.
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2
22:30Düğün Dernek 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV yayın akışı ise magazin ve eğlence dolu içeriklerle dolu. "Pazar Sürprizi" programının ardından "Güldür Güldür Show" ile akşam saatlerinde kahkaha dolu anlar ekranlara taşınıyor.
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8 yayın akışı, hem spor hem de yarışma programlarını bir araya getiriyor. "O Ses Türkiye" tekrarları gün içinde yer alırken, akşam saatlerinde Macaristan - Türkiye futbol karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. Hemen ardından "Survivor All Star" yeni bölümüyle ekranda olacak.
06:30 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı
22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
NOW TV YAYIN AKIŞI
NOW TV yayın akışı ise sabah haber ve ekonomi programlarıyla başlarken, gün içinde dizi ve film yayınlarıyla devam ediyor. Akşam kuşağında ise izleyicilere sürpriz bir yapım sunuluyor.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Kızıl Goncalar
02:30 Şahane Hayatım