30 MART TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var?

Televizyon kanallarının Pazar günü programları, izleyicilere dizi, film ve eğlence programları açısından oldukça zengin seçenekler sunuyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak içerikler dikkat çekiyor. "Bugün televizyonda hangi filmler var?" sorusu da filmseverlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanalların 30 Mart TV yayın akışı, izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. Peki, Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışına göre sabah saatlerinde nostaljik dizi "Kavak Yelleri" ekranlara gelirken, öğle kuşağında "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" ve "Arda'nın Ramazan Mutfağı" izleyiciyle buluşuyor. Akşam kuşağında ise müzikseverleri "Şarkılar Bizi Söyler" bekliyor.

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Eşref Rüya

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Uzak Şehir

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ben Hur Adına

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı ise sabah "Yedi Numara" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizileriyle nostalji sunarken, akşam saatlerinde sevilen yapım "Gönül Dağı" izleyiciyle buluşuyor. Dini ve kültürel içeriklerin yer aldığı "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" da yine gün içinde ekranlarda olacak.

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Yedi Numara

07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışı film severler için dikkat çekici. Öğle saatlerinde "Can Borcu" ve "Başka Bir Gün" gibi filmler ekrana gelirken, akşam kuşağında ise sevilen Türk filmi "Bal Kaymak" yer alıyor.

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Başka Bir Gün

17:00 Sağ Salim

19:40 atv Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV yayın akışı, sevilen dizi "Yalı Çapkını"nın tekrar bölümleri ve akşam saatlerinde yayınlanacak "Düğün Dernek 2" filmiyle dikkat çekiyor.

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2

22:30Düğün Dernek 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV yayın akışı ise magazin ve eğlence dolu içeriklerle dolu. "Pazar Sürprizi" programının ardından "Güldür Güldür Show" ile akşam saatlerinde kahkaha dolu anlar ekranlara taşınıyor.

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 yayın akışı, hem spor hem de yarışma programlarını bir araya getiriyor. "O Ses Türkiye" tekrarları gün içinde yer alırken, akşam saatlerinde Macaristan - Türkiye futbol karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. Hemen ardından "Survivor All Star" yeni bölümüyle ekranda olacak.

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı

22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV yayın akışı ise sabah haber ve ekonomi programlarıyla başlarken, gün içinde dizi ve film yayınlarıyla devam ediyor. Akşam kuşağında ise izleyicilere sürpriz bir yapım sunuluyor.

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Kızıl Goncalar

02:30 Şahane Hayatım