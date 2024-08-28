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30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak?

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Solotürk gösteri uçuşunun ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu oldu. Solotürk uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacağı araştırılıyor. Gösteri uçuşunun tarih ve yer bilgileri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Ağustos kutlamaları Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Solotürk uçuş saati ve nerede yapılacağı merak ediliyor. Solotürk gösterisi nerede olacak ve Zafer Bayramı etkinlikleri ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde hangi sanatçı konser vereceği gündeme geliyor. 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir...

30 AĞUSTOS SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek büyük gösteri, Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de başlayacak. Etkinliğe yoğun bir katılım bekleniyor, milyonlarca kişinin meydanı dolduracağı tahmin ediliyor.

30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak?

SOLOTÜRK UÇUŞ GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar, gösteri alanında bir araya gelerek bu anlamlı günü kutlamaya hazırlanıyor. Tüm gözler, etkinlik günü Yenikapı'da olacak.

30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak?

30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul'un dört bir yanında düzenlenecek birbirinden özel konserlerle coşkuyla kutlanacak. İşte bayram coşkusunu müzikle taçlandıracak etkinlikler:

  • Cem Adrian 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Eminönü Meydanı'nda sahne alarak dinleyicileriyle buluşacak.
  • Zeynep Bastık, Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda saat 21.00'de sevilen şarkılarını seslendirecek.
  • Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Harem Etkinlik Alanı'nda saat 18.00'de başlayacak. DJ performansı ile açılacak etkinlikte, saat 19.30'da Evdeki Saat sahne alacak, ardından saat 21.30'da Sertab Erener konseri gerçekleşecek.
  • Rock grubu Duman, Çerkezköy Kentpark'ta saat 21.00'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.
  • Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri "Ortak Gururla Zafer Yolunda" sloganıyla gerçekleştirecekleri etkinliklerle Zafer Bayramı'nı kutlayacaklar. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda saat 21.00'de Mabel Matiz sahne alacak. Beyoğlu Hasköy Parkı'nda ise Oğuzhan Koç saat 21.00'de konser verecek.
  • Bayrampaşa Belediyesi'nin Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 21.30'da Ece Seçkin sahneye çıkacak.
  • Emir Can İğrek, Çatalca'da Zafer Bayramı'nı sevilen şarkılarıyla kutlayacak.
  • Sefo, Avcılar Sahil İspark İDO İskelesi Yanı'nda sahne alarak Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlarla paylaşacak.
  • Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlediği etkinlikte saat 20.00'de Mojave ve Madrigal sahne alacak.
  • Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş, Sancaktepe'de Zafer Bayramı'na özel konserleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Yenikapı Etkinlik Alanı İstanbul Etkinlikler İstanbul Gündem Yaşam Haberler

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