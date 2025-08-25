30 Ağustos resmî tatil mi? 2025 29 Ağustos yarım gün tatil mi?

Her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, özellikle yaklaşan tarihlerde sıkça merak konusu oluyor. Türkiye'nin önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos, devlet tarafından resmî tatil olarak kabul ediliyor mu sorusu gündemde. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen ve çeşitli etkinliklerle kutlanan önemli günler arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil sayılıyor.

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos günü ise resmi tatil kapsamında olmadığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı normal mesaiye devam edecek. Belediyeler, valilikler, bankalar ve diğer devlet daireleri bu tarihte açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, işlemlerini 29 Ağustos'ta sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesindeki bu gün, resmi tatil olmadığı için çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşen bu önemli resmi tatil, birçok kişi için uzun bir dinlenme ve kutlama fırsatı sunuyor. Resmi tatil gününde kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi kapalı olacak. Vatandaşlar, Cumartesi günü yapılacak tören ve etkinliklerle 30 Ağustos'u coşkuyla anma imkanı bulacaklar. Hafta sonuyla birleşen tatilin, tatil planları yapanlar için avantajlı bir zaman dilimi oluşturması bekleniyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?