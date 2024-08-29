30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır?

30 Ağustos resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde Eczaneler genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. Eczanelerin 30 Ağustos'ta hizmet verip vermediği araştırılıyor. Vatandaşlar, 30 Ağustos Cuma günü hangi nöbetçi eczaneler açık sorgulamak istiyor. Peki, 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı?

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI