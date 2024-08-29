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30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor ve bu nedenle birçok kişi, bu tarihteki kamu kurumlarının ve hizmetlerin durumunu merak ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu nedenle devlet daireleri ve diğer kamu kurumları bu günde kapalı olacak. Kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer resmi kurumlar hizmet vermeyecek. Peki, 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

30 Ağustos cuma günü belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.

Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları 30 Ağustos'ta kapalı olacak.

Özel ve kamu bankaları da benzer şekilde kapalı olurken bankalar faaliyetlerinde 2 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi bir tatil olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle, belediyeler genellikle tatil günlerinde kapalı olur. Ancak, acil durumlar ve bazı hizmetler için belediyelerin sınırlı bir şekilde açık olabileceği durumlar söz konusu olabilir. Özellikle büyükşehirlerde, temel hizmetlerin devam etmesi adına nöbetçi ekipler görev yapabilir.

Osman Demir
Osman Demir
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