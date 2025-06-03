3 Haziran depremi ne zaman oldu? 3 Haziran depremi hangi illerde hissedildi?

3 Haziran depremi ne zaman oldu? 3 Haziran depremi hangi illerde hissedildi?
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3 Haziran depremi, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana geldi. "3 Haziran depremi ne zaman oldu?" ve "3 Haziran depremi hangi illerde hissedildi?" soruları, deprem sonrası vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Depremin etkisi kısa sürede Ege ve çevresine yayıldı.

3 Haziran depremi ne zaman oldu? Türkiye genelinde bu soru milyonlarca kişi tarafından Google'da aratıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen 3 Haziran depremi, özellikle Ege Bölgesi'nde yoğun şekilde hissedildi. AFAD, depreme ilişkin ilk resmi açıklamasını kısa sürede yaptı. Peki, 3 Haziran depremi ne zaman oldu? 3 Haziran depremi hangi illerde hissedildi?

3 HAZİRAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 02.17 sıralarında meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.

3 Haziran depremi ne zaman oldu? 3 Haziran depremi hangi illerde hissedildi?

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin merkez üssü Muğla'nın Marmaris açıkları olarak kaydedildi. Ancak 3 Haziran depremi, başta Muğla olmak üzere, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak illerinde de ciddi şekilde hissedildi. Uzmanlar, depremin geniş alanda etkili olmasının sebebinin sığ derinlik olduğunu açıkladı.

3 Haziran depremi sonrasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı bölgelerde binalarda çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri, depremden etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ayrıca, artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi.

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