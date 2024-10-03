3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü?

İran- İsrail son dakika! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? İran İsrail'i vurmaya devam ediyor mu? İran 1 Ekim akşam saatlerinde İsrail'i 200 füzeyle vururken Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırının ardından açıklama yapan İran, füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandığını duyurdu. İşte İran-İsrail gerilimi son gelişmeler ve açıklamalar haberimizde…

İSRAİL-İRAN SON DURUM

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran tarafından İsrail'e füzeler fırlatıldı. İsrail ordu radyosu, ülkeye yaklaşık 200 füze atıldığını duyurdu. Bu saldırılar sonucunda Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldı. İsrail vatandaşlarına "uyarıları dikkate almaları ve güvenli alanlarda kalmaları" çağrısı yapıldı. İran'ın saldırısının ardından Ürdün, Irak ve İsrail hava sahalarını kapatma kararı aldı.

Lübnan'daki Hizbullah hareketi ise güney Lübnan'da yaşanan çatışmalara dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yaroun köyü yakınlarında bir İsrail birliğinin patlayıcı düzenekle hedef alındığı belirtildi. Hizbullah, İsrail ordusunun bölgedeki sızma girişimini engellediklerini ve patlayıcı düzenekle "birlikte büyük kayıplar verdirdiklerini" açıkladı. Bu saldırı, gün içinde Hizbullah'ın üstlendiği üçüncü doğrudan çatışma olarak kaydedildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN'DANAÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'a yönelik herhangi bir İsrail eylemine güçlü bir yanıt vereceklerini belirtti. İran Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, Asya ülkelerini İsrail'e karşı durmaya çağıracağını söyledi. İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırmasının ardından Katar'a giden Pezeşkiyan, Katar ve Suudi Arabistan liderleriyle bir araya geldi. İran medyasına göre, Pezeşkiyan bu görüşmelerde İran'ın savaş istemediğini, ancak cevap vermekten başka bir seçeneği olmadığını ifade etti.

İran'ın salı akşamı İsrail topraklarını yaklaşık 180 balistik füzeyle hedef almasının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'a cevap vermekten başka seçenek bırakılmadı" dedi. Katar ziyareti sırasında Dubai'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ın saldırısına misilleme yapması halinde daha sert yanıtlarla karşılaşacağını ifade etti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

İran-İsrail arası gerçekleşen Orta Doğu geriliminde füze savaşları hala devam ediyor. Bu gerilimde ise net olarak kaç kişinin öldüğü veya yaralandığı bilgisi açıklanmadı.