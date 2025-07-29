29 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul baraj doluluk oranı güncel!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 29 Temmuz 2025 tarihli baraj doluluk oranını resmi internet sitesinde duyurdu. Yapılan son güncellemeye göre 29 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylara göre ciddi bir düşüş eğilimi gösteriyor. Peki, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NE?

İSKİ'nin 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 09:13:29 itibarıyla yayımladığı verilere göre, İstanbul'daki ortalama baraj doluluk oranı %54,03 olarak belirlendi. Bu oran, bir önceki günlere göre düşüş gösterdi. Son 14 günlük grafiğe bakıldığında, doluluk oranlarının istikrarlı bir azalış trendine girdiği dikkat çekiyor.

16 Temmuz 2025: Yaklaşık %59

22 Temmuz 2025: Yaklaşık %57

26 Temmuz 2025: Yaklaşık %55

29 Temmuz 2025: %54,03

Son iki haftada yaklaşık 5 puanlık bir düşüş yaşandı. Bu durumun ana nedenleri arasında yüksek sıcaklık, buharlaşma ve artan su tüketimi yer alıyor.

Son 1 Yıldaki Ay Sonu Doluluk Oranları:

31 Temmuz 2024: %58

30 Kasım 2024: %28 (en düşük seviye)

31 Mart 2025 – 30 Nisan 2025: %80 seviyesinde (en yüksek dönem)

30 Haziran 2025: %65

29 Temmuz 2025: %54,03

Geçtiğimiz mart ve nisan aylarında zirve yapan doluluk oranı, Temmuz sonunda yeniden düşüşe geçti. Yani, İstanbul barajlarındaki su miktarı mevsimsel olarak azalmaya devam ediyor.

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