Haberler

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı
Güncelleme:
1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavisine başlanan sanatçı, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık bir aydır evden çıkmadığını belirterek, "Sabrediyorum, Allah'ın adıyla bu süreci atlatacağım. Sevenlerimin desteği bana güç veriyor" ifadelerini kullandı.

  • Cansever'e lösemi teşhisi konuldu.
  • Cansever kemoterapi sürecine başladı ve tedavisi olumlu ilerliyor.
  • Cansever yaklaşık bir aydır evden çıkmıyor.

"Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, geçtiğimiz hafta kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelere ara vereceğini açıklayan sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sevenlerine seslendi.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansever, videoda kemoterapi sürecine başlayacağını duyurdu.

"BU SÜRECİ ATLATACAĞIM"

Yoğun mesaj ve aramalar aldığını belirten ünlü isim, herkese tek tek dönüş yapamadığını ifade ederek, "Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" sözleriyle destek istedi.

Tedavisi başlayan 58 yaşındaki şarkıcı, kemoterapiyi aldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Cansever, son sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda ise yaklaşık bir aydır evden çıkmadığını belirterek, "Sabrediyorum. Allah'ın adıyla bu süreci atlatacağım. Sevenlerim bana güç verdi, hâlâ da veriyor. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Sigara ve içkisi yoksa, atlatır varsa sıkıntı ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

title