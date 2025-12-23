29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

"Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, geçtiğimiz hafta kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelere ara vereceğini açıklayan sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sevenlerine seslendi.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansever, videoda kemoterapi sürecine başlayacağını duyurdu.

"BU SÜRECİ ATLATACAĞIM"

Yoğun mesaj ve aramalar aldığını belirten ünlü isim, herkese tek tek dönüş yapamadığını ifade ederek, "Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" sözleriyle destek istedi.

Tedavisi başlayan 58 yaşındaki şarkıcı, kemoterapiyi aldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Cansever, son sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda ise yaklaşık bir aydır evden çıkmadığını belirterek, "Sabrediyorum. Allah'ın adıyla bu süreci atlatacağım. Sevenlerim bana güç verdi, hâlâ da veriyor. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.