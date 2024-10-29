29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER! 29 Ekim 2024 hangi sanatçı nerede konser verecek?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz konser ve etkinlikler nerede yapılacağı merak ediliyor. Hangi sanatçı nerede konser verecek ve İstanbul'da ücretsiz konserler nerede olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler nerede olacak? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER

İstanbul'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, törenler, yürüyüşler ve konserlerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlamalar öncesinde bir video paylaşarak tüm İstanbulluları 29 Ekim'de Yenikapı Meydanı'ndaki etkinliklere davet etti. İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle büyük bir coşku içinde kutlayacağız" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak ve İBB'nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Emir Can İğrek ve Hadise ücretsiz halk konserinde sahne alacak. Aynı gün, SOLOTÜRK saat 16.00'da Maltepe sahilinde gösteri uçuşu yapacak.

Kartal'da ise Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na saat 19.23'te 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü' düzenlenecek, ardından Bengü'nün saat 20.30'da vereceği konserle kutlamalar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi de 29 Ekim saat 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan başlayıp Göztepe Işıklar'a kadar sürecek Cumhuriyet Yürüyüşü'nü organize edecek.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok etkinlik ve konser düzenlenecek. Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda Atatürk Evi'nden başlayıp Harbiye Askeri Müzesi'ne kadar yapılacak yürüyüşün ardından Athena, Barbaros Meydanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.

İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleşecek diğer kutlama programlarından bazıları ise şöyle: