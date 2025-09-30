29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim resmi tatil mi, 27 ve 28 Ekim günleri tatil olacak mı? 2025 yılında Cumhuriyet Bayramı döneminde plan yapmak isteyen çalışanlar, öğrenciler ve veliler, yaklaşan tarihle birlikte bu sorulara yanıt arıyor. Özellikle 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı ve bayram öncesindeki günlerde ek tatil ilan edilip edilmeyeceği gündemde büyük merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümü olarak büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'dır ve ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilir. Bu özel gün, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini simgeler ve her yıl milyonlarca vatandaş tarafından çeşitli etkinliklerle anılır.

29 Ekim, hem devlet kurumları hem de eğitim kurumları için resmi tatil günü olarak ilan edildiğinden, okullar kapanır, kamu çalışanları izinli olur ve pek çok özel sektör çalışanı da bu günden faydalanır.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmadığı her yıl kamu kurumları ve iş yerlerinin aldığı kararlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, 28 Ekim resmi tatil değildir ve yarım gün tatil uygulaması da standart bir uygulama değildir.

Bazı yıllarda Cumhuriyet Bayramı öncesinde çalışanlara kolaylık sağlamak amacıyla özel izin veya yarım gün tatil verilebiliyor olsa da bu durum resmi olarak ilan edilmeden kesinlik kazanmaz. 2025 yılı için de henüz 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çarşamba gününe denk gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümü olan bu özel gün, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilir ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanır. Resmi tatil olması sebebiyle devlet daireleri, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak, çalışanlar ve öğrenciler bu günde izinli sayılacaktır.

29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLUYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için birçok kamu kurumu ve bazı özel sektör kuruluşları kapalı olur. İşte 29 Ekim'de kapalı olan başlıca kurumlar:

Devlet Daireleri: Kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri gibi kamu hizmeti veren tüm devlet daireleri tatil yapar.

Kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri gibi kamu hizmeti veren tüm devlet daireleri tatil yapar. Okullar: İlköğretim, ortaöğretim ve üniversiteler bu tarihte kapalıdır, öğrenci ve öğretmenler resmi tatil yapar.

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversiteler bu tarihte kapalıdır, öğrenci ve öğretmenler resmi tatil yapar. Posta ve Banka Şubeleri: PTT ve banka şubeleri de resmi tatil nedeniyle kapalıdır.

PTT ve banka şubeleri de resmi tatil nedeniyle kapalıdır. Mahkemeler ve Adliyeler: Tüm yargı kurumları tatil yapar.

Tüm yargı kurumları tatil yapar. Askeri Birimler: Resmi tatillerde genellikle idari personel hariç kapalı olur.

Resmi tatillerde genellikle idari personel hariç kapalı olur. Kamu Hastaneleri: Poliklinikler ve idari birimler kapalı olur; ancak acil servis hizmetleri kesintisiz devam eder.

Poliklinikler ve idari birimler kapalı olur; ancak acil servis hizmetleri kesintisiz devam eder. Toplu Taşıma: Kamuya ait toplu taşıma hizmetleri genellikle sınırlandırılmış veya özel tarifeyle çalışabilir.

Özel sektör işletmelerinde ise durum firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Bazı özel sektör çalışanları 29 Ekim'de izinli olurken, bazıları çalışmaya devam edebilir.