29 Ekim'de noterler açık mı? 29 Ekim'de hangi Resmi Kurumlar tatil, hangileri açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil düzenlemeleri vatandaşların merak konusu oldu. Özellikle noterlerin, bankaların ve devlet dairelerinin çalışma durumu araştırılıyor. 29 Ekim'in bu yıl hangi güne denk geldiği ve tatil süresinin uzayıp uzamayacağı soruları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 29 Ekim'de noterler açık mı?, hangi resmi kurumlar tatil, hangileri hizmet vermeye devam edecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için noterler kapalı olacak. Türkiye genelindeki tüm noterlerde işlemler 28 Ekim günü mesai bitiminin ardından duracak ve 30 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yeniden hizmet verilmeye başlanacak.

Acil noter işlemleri için yalnızca büyükşehirlerde belirli günlerde hizmet veren nöbetçi noterler, tatil süresince açık olabilir. Ancak bu da 29 Ekim gününe özel olmayıp, hafta sonu sistemine göre belirlenmektedir.

29 EKİM'DE HANGİ RESMİ KURUMLAR KAPALI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu kapsamda;

Devlet daireleri,

Belediyeler,

Vergi daireleri,

Nüfus müdürlükleri,

Tapu müdürlükleri,

Adliyeler

29 Ekim Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Ayrıca, bankalar da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

29 EKİM'DE HANGİ RESMİ KURUMLARI AÇIK

Resmî tatil olmasına rağmen bazı kurumlar kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Bu kurumlar arasında:

Hastanelerin acil servisleri,

112 Acil Sağlık hizmetleri,

Polis ve jandarma birimleri,

İtfaiye ekipleri,

Belediyelerin nöbetçi ekipleri

Yer alıyor. Ayrıca, eczaneler arasında belirlenen nöbetçi eczaneler de 29 Ekim günü vatandaşlara hizmet verecek.

Kısacası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde resmi kurumların büyük kısmı kapalı olurken, acil ve nöbetçi hizmet birimleri görevine devam edecek.