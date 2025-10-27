Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan "28 Ekim okullar tatil mi?, yarın ders var mı?" sorularına yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, 28 Ekim okullar tatil mi? 28- 29 Ekim Resmi tatil mi? Yarın (28 Ekim) okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizde!

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, 28 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre 28 Ekim günü yarım gün olarak kabul ediliyor.

Bu durumda, öğrenciler sabah saatlerinde derslerine normal şekilde devam edecek ancak saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulaması başlayacak. Öğleden sonra ise ders yapılmayacak.

Yani 28 Ekim tarihinde okullar sabah açık olacak, öğleden sonra tatil sayılacak. Bu uygulama yalnızca devlet okulları için değil, birçok özel okul ve üniversite için de geçerli. Ancak bazı özel eğitim kurumları kendi akademik takvimlerine göre farklı uygulamalar yapabiliyor.

28-29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim tarihinde kutlanıyor ve bu tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün olması nedeniyle tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Buna göre, 29 Ekim günü devlet daireleri, okullar, üniversiteler ve birçok özel kurum kapalı olacak. Kamu çalışanları izinli sayılacak. Özel sektörde ise bazı işletmeler hizmet vermeye devam edebiliyor; ancak çalışanlar bu durumda resmi tatil mesaisi kapsamında ek ücret alıyor.

28 Ekim ise "bayram arifesi" olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle 28 Ekim'in sabahı mesai devam ederken, öğleden sonra resmi tatil başlıyor. Dolayısıyla iki günü birlikte değerlendirdiğimizde;

28 Ekim yarım gün,

29 Ekim tam gün resmi tatil olarak uygulanacak.

YARIN (28 EKİM) OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Evet, 28 Ekim günü okullar yarım gün açık olacak. Öğrenciler sabah derslerine girecek, saat 13.00 itibarıyla eğitim faaliyetleri sona erecek. Öğleden sonra öğretmenler ve öğrenciler için tatil başlayacak.

Bu uygulama, yalnızca ilkokul, ortaokul ve liselerde değil, üniversitelerde de genellikle geçerli. Ancak bazı üniversitelerde laboratuvar, sınav veya özel program gibi durumlarda farklı uygulamalar yapılabiliyor.

Velilerin ve öğrencilerin, kendi okullarının duyurularını takip etmeleri faydalı olacaktır. Zira özel okullar ve kurs merkezlerinde farklı saat düzenlemeleri olabiliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Evet, 28 Ekim yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye'de 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, milli bayramların arifesi günlerinde öğleden sonra mesai yapılmıyor.

Bu nedenle 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tatil başlıyor. Bankalar, resmi daireler ve okullar öğleden sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde ise hizmetler normal şekilde devam edecek.

Bu uygulama yıllardır değişmeden sürüyor ve 2025 yılında da aynı şekilde geçerli olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim tam gün resmi tatildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünde tüm yurtta kutlamalar yapılır, okullar ve kamu kurumları kapalı olur.

Cumhuriyet Bayramı, ulusal bayram olarak kabul edildiği için devlet memurları izinli sayılır. Özel sektörde ise çalışanlar, eğer çalışmaya devam ediyorlarsa, resmi tatil ücreti alırlar.

Ayrıca 29 Ekim günü sadece eğitim kurumları değil, bankalar, noterler, belediyeler ve tüm kamu kuruluşları hizmet vermeyecektir.

ÖZETLE

28 Ekim 2025 Salı: Okullar sabah açık, öğleden sonra tatil (yarım gün).

29 Ekim 2025 Çarşamba: Tam gün resmi tatil.

Kamu kurumları ve özel sektör genel olarak bu uygulamayı takip ediyor.

28 Ekim saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlıyor, 29 Ekim günü boyunca devam ediyor.