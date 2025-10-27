28 Ekim dershaneler tatil mi, dershaneler yarım gün mü?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramdan bir önceki gün olan 28 Ekim ise Salı gününe rastlıyor. 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacağı için birçok kamu kurumu, özel işletme ve eğitim kurumu öğleden sonra faaliyetlerine ara verecek. Okullar ve üniversiteler de bu kapsamda öğleden sonra ders yapmayacak.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

28-29 EKİM TATİLİNDE KAPALI OLAN YERLER

28 Ekim Salı günü saat 13.00'e kadar kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve özel işletmeler hizmet vermeye devam edecek. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacağı için bu kurumlar kapanacak.

29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, noterler, eczaneler, hastaneler (acil servisler hariç), sağlık ocakları, kargo firmaları, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil süresinin ardından tüm kurum ve kuruluşlar 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.

28 EKİM DERSHANELER AÇIK MI?

28 Ekim tarihinde dershanelerin öğleden sonra açık olup olmayacağı, kurumların kendi kararına bağlıdır. Bazı dershaneler sabah seanslarını sürdürebilirken, çoğu kurum saat 13.00'ten sonra resmi tatil uygulamasına geçmektedir. Bu nedenle kesin bilgi almak için bağlı olduğunuz dershane ile doğrudan iletişime geçmeniz önerilir.