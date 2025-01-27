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27 Ocak 2027 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32789 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

27 Ocak 2027 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32789 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Ocak 2027 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak 2027 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 27 Ocak 2027 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

27 Ocak 2027 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak 2027 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Ocak 2027 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/57, K: 2024/207 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/87, K: 2024/208 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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