27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Televizyon ekranlarında bugün neler var? 27 Kasım TV yayın akışı, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların izleyicilere sunduğu programları içeriyor. Sabah kuşağından akşam saatlerindeki dizi ve filmlere kadar detaylı yayın akışını öğrenmek isteyenler için, bu haber tam size göre!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 27 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 27 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
TRT YAYIN AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Masumlar Apartmanı
17.45 Ana Haber
18.30 Başakşehir-Petrocup | UEFA Avrupa Konferans Ligi
20.30 Sen Türkülerini Söyle