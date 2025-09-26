26 Eylül Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara Cuma namazı saatleri! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

26 Eylül 2025 Cuma günü, milyonlarca Müslüman haftalık ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere akın edecek. Bu özel gün, haftalık bayram olarak kabul edilen Cuma namazı ile taçlanacak. Peki, 26 Eylül Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi sureler okunur? İstanbul, İzmir, Ankara Cuma namazı saatlerine dair detaylı bilgiler haberimizde....

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul'da 26 Eylül Cuma namazı saat 13.01'de, Ankara'da 12.45'te, İzmir'de ise 13.08'de kılınacak. İbadetlerini vaktinde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bu saatlere dikkat etmesi önem taşıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cemaatle kılınan ve hutbe eşliğinde eda edilen özel bir ibadettir. Namazın adımları diğer vakit namazlarından farklıdır. Camide abdestli olarak bulunan cemaat, öncelikle 4 rekât ilk sünneti kılar. Ardından imam hutbeye çıkarak topluluğa dini öğütlerde bulunur.

Hutbenin tamamlanmasının ardından imamın önderliğinde 2 rekât farz namaz cemaatle birlikte eda edilir. Farz namaz bittikten sonra, bireysel olarak 4 rekât son sünnet kılınır ve Cuma namazı tamamlanır. Namaz sırasında ellerin bağlanması, rükû, secde ve oturuşlarda çeşitli dualar ve tesbihatlar okunur. İmamın önderliğinde sessizce takip edilen namaz, huşu içinde sonlanır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplam 10 rekât olarak icra edilir:

4 rekât sünnet (ilk)

2 rekât farz (cemaatle)

4 rekât sünnet (son)

Bunun yanı sıra bazı alimler, öğle vaktiyle birlikte ihtiyaten 4 rekât daha kılınmasını tavsiye eder. Ancak temel şekliyle namaz, farz ve sünnetler dahil olmak üzere toplam on rekâttır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı, hutbe dahil olmak üzere ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanır. Namazın süresi, hutbenin uzunluğuna, cami yoğunluğuna ve cemaatin katılımına göre değişiklik gösterebilir.

Hutbe süresi: 15-20 dakika

Namaz süresi (sünnetler dahil): 20-30 dakika

Toplam süre: Yaklaşık 1 saat

Namaz öncesi camiye en az 10-15 dakika erken gelmek, ibadetin huzurlu ve düzenli bir şekilde eda edilmesini sağlar.

CUMA NAMAZINDA OKUNACAK SURELER

Cuma namazı sırasında hem imamın hem de cemaatin bireysel olarak kıldığı sünnetlerde bazı sureler ve dualar öne çıkar. Bunlar arasında:

Sübhaneke

Fatiha Suresi

İhlas, Felak, Nas, Tebbet sureleri

Ettehiyyatü

Allahümme Salli ve Allahümme Barik

Rabbena âtina ve Rabbenağfirli duaları

İmam, farz namaz sırasında genellikle Fatiha'dan sonra kısa bir sure veya ayet okur; cemaat ise sessizce dinler. Sünnetlerde ise her kişi duaları bireysel olarak tekrar eder.

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazının farz olduğu hem Kur'an hem de sünnetle sabittir. Erkekler için camide kılınması farz-ı ayın olarak kabul edilir. Kadınlar ise evlerinde öğle namazını kılabilir, Cuma namazı onlar için farz değildir.

Namaz şu şekilde icra edilir:

4 rekât ilk sünnet (bireysel)

2 rekât farz (cemaatle)

4 rekât son sünnet (bireysel)

Bazı alimler, öğle vakti yerine geçen bu namazın ardından ihtiyaten 4 rekât daha öğle niyetiyle kılınmasını önerir.