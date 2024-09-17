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2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

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Pucca lakaplı ünlü yazar Selen Işık Pınar, 2454 TL'lik telefon faturasına tepki göstererek "Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Sadece internet için kullanıyorum bu nedir?" dedi.

Ekonomik krizden etkilenen operatörler taahhüt süresi sona eren kullanıcılardan yeni paket tarifesine geçmek için fahiş miktarlar istemeye başladı. Konu kısa sürede binlerce kullanıcıdan tepki toplarken yazar Pucca'dan gelen faturasına isyan etti.

KONU TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Pucca olarak tanınan Selen Işık Pınar, Instagram hesabından 2454 TL'lik telefon faturasını yayınlayarak "Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Ne varsa Whatsapp'tan yapıyorum. Sadece internet paketi için telefon kullanıyorum. 600 TL de uygulamalara giden para. Bu nedir ya?" diyerek sitem etti.

Zamlara tepki gösteren binlerce vatandaş X'te #OperatörSoygunu hashtagi açtı. Birçok kullanıcı gelen faturalarını paylaşarak isyan ederken hashtag kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

Haberler.com / Salih Söğüt - Sosyal Medya

Sosyal Medya Selen Işık Magazin

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Yorumlar (3)

GAGS:

e internete de girme? :D ahaber izle, müge anlı izle akşamları da kuruluş osman mis gibi hayat.. neyine isyan ediyorsun ki? :D eski ev sahibinin ahı tutmuş diye yorumladım sevgili pucca..

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Asil Türk:

Sen önce kiralarıni öde.Millete borç takip durma

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Ercan Sönmez:

Ben şuan 182 lira fatura ödüyorum. GSM şirketi neredeyse her gün "Önümüzdeki ayda taahhüt süremin sona ereceğini, mağduriyet yaşanmaması için faturanızı 900 lira yerine 490 liraya yenilemek istiyoruz." diyerek arıyorlar. Faturanın iki katından fazla bir tutara çıkarmanın adını da soygun değil de mağduriyet yapmışlar. Bu ülke de gereksiz insan enflasyonu var bence.

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