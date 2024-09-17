2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

Ekonomik krizden etkilenen operatörler taahhüt süresi sona eren kullanıcılardan yeni paket tarifesine geçmek için fahiş miktarlar istemeye başladı. Konu kısa sürede binlerce kullanıcıdan tepki toplarken yazar Pucca'dan gelen faturasına isyan etti.

KONU TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Pucca olarak tanınan Selen Işık Pınar, Instagram hesabından 2454 TL'lik telefon faturasını yayınlayarak "Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Ne varsa Whatsapp'tan yapıyorum. Sadece internet paketi için telefon kullanıyorum. 600 TL de uygulamalara giden para. Bu nedir ya?" diyerek sitem etti.

Zamlara tepki gösteren binlerce vatandaş X'te #OperatörSoygunu hashtagi açtı. Birçok kullanıcı gelen faturalarını paylaşarak isyan ederken hashtag kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.