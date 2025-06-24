25 Haziran CHP Büyükçekmece mitingi saat kaçta, nerede?

Bu haftaki mitingin adresi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla düzenlenecek mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer alacak. Peki, CHP Büyükçekmece mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak, kimler katılacak?

25 HAZİRAN CHP MİTİNGİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi baskılara karşı başlatıldı. Her hafta farklı şehirlerde düzenlenen bu mitinglerin bu haftaki durağı, Büyükçekmece Kent Meydanı olacak.

Tarih: 25 Haziran 2025 Çarşamba

Saat: 20:30

Yer: Büyükçekmece Kent Meydanı, İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Büyükçekmece'deyiz. Haklıyız, kararlıyız, kazanacağız!"