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25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da 25 Ekim tarihli hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri. Ankara'da hava nasıl olacak? Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine buradan ulaşabilirsiniz.

25 Ekim Cuma günü için Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük programlarını düzenlerken hava koşullarına dikkat etmeye özen gösteriyor. Özellikle hafta sonu planı olanlar, açık hava etkinlikleri düzenlemeyi düşünenler ve şehirde seyahat etmeyi planlayanlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumu raporuna göre, genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak, kuzeydoğu bölgelerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu geçişlerin olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis meydana gelmesi bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir, bu nedenle dikkatli olunması öneriliyor. Ankara için hava durumu ise şu şekilde: Gün içinde sıcaklık 19°C'ye kadar yükselebilirken, akşam saatlerinde sıcaklık düşerek daha serin bir hava hakim olabilir.

25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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