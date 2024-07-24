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24 TEMMUZ TRAFİK DURUMU | İstanbul'da trafik var mı? Karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim?

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İstanbul'da 24 Temmuz tarihinde trafik durumu merak ediliyor. İstanbul'un yoğun trafiği ve karayollarının genel durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, güncel bilgilere ulaşmayı arzu ediyor. İstanbul'da mevcut trafik durumu ve karayollarının genel durumunu öğrenmek için çeşitli platformlar kullanılabilir.

24 Temmuz trafik durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, İstanbul'da busabah trafik var mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İstanbul'da trafik var mı? Karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim?

24 TEMMUZ TRAFİK DURUMU

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol 9 Ağustos'a kadar trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş (bant aktarma) şeklinde sağlanacak.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları arası Ankara- İstanbul (Kuzey) istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

24 TEMMUZ TRAFİK DURUMU | İstanbul'da trafik var mı? Karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim?

ANADOLU OTOYOLU

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu (Doğu) Kavşağı kesimi 9-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle 26 Temmuz'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla yol kapatılarak, trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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