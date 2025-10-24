24 Ekim 2025 Dilek İmamoğlu'nun X paylaşımı nedir?

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara ironik bir dille tepki gösteren Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun mesajı, Türkiye'de son dönemde yaşanan politik tartışmaların geldiği noktayı gözler önüne serdi. Peki, 24 Ekim Dilek İmamoğlu'nun X paylaşımı nedir? Detaylar haberimizde...

DİLEK İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

Dilek İmamoğlu, X hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Son incelemelere göre Roma'yı da Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!!

Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."

Bu ifadeler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı, kısa sürede ülke gündeminin üst sıralarına taşındı.

EKREM İMAMOĞLU VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Paylaşımın doğrudan hedef aldığı konu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren "casusluk soruşturması" oldu. Son haftalarda kamuoyuna yansıyan iddialar, belediye içinde yürütülen bazı dijital incelemelere dayanıyordu. Bu iddialar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun "yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilendirildiği" ileri sürülmüştü.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı, bu iddiaların abartılı ve mantık dışı hale geldiğini hiciv yoluyla gözler önüne serdi.