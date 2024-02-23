23 ŞUBAT CUMA (BUGÜN) YAYIN AKIŞI | FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?
23 Şubat Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve STAR TV'de hangi programlar, diziler ve filmler izleyiciyle buluşacak? İşte 23 Şubat Cuma gününe ait televizyon yayın akışı detayları!
23 Şubat tarihinde televizyon kanallarında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bir liste hazırlandı. Bu akşamın yayın akışında yer alan dizi ve filmleri kaçırmamak için programınızı önceden planlayın. 23 ŞUBAT CUMA (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ateş Kuşları
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 İnci Taneleri
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Afili Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Kamera Arkası
- 12:45 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kirli Sepeti
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Gaddar
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:30 Gaddar
- 04:00 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Çarkıfelek
- 22:45 Cevap Ver Türkiye
- 01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:25 İncir Ağacı
- 06:35 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:40 Kül Masalı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Kara Ağaç Destanı
- 03:20 Kül Masalı
- 05:50 Kapanış