23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili araştırmalar başladı. Bu yıl hafta içine denk gelmesiyle birlikte gündeme gelen 23 Nisan üniversiteler tatil mi 2024, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, 23 Nisan üniversiteler tatil mi 2024?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor.

23 Nisan 2024 Salı günü tatil günüdür, okullar kapalı olacak.

Okulda eğitim 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek.