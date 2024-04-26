23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma başlatıldı mı? Dilan Polat taklidi için bakanlık harekete geçti!

Bir okulun 23 Nisan gösterinde küçücük bir çocuğa 5 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat taklidi yaptırıldı. Tepki çeken gösteri gündemde büyük yankı uyandırırken, konu hakkında üst mercilerden bir adım gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. 23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma başlatıldı mı? Dilan Polat taklidi için bakanlık harekete geçti! İşte tüm ayrıntılar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ülkenin her yerinde gösterilerle kutlanan 23 Nisan'da bir okulun öğrencisine yaptırdığı Dilan Polat taklidi tepki çekti. 'Dilan Polat'lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı da devreye girdi.

Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı. Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin birçok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanmıştı.