23 Nisan'da eczaneler açık mı? 23 Nisan nöbetçi eczane nasıl bulunur?

Her yıl 23 Nisan'da kutlanan bu özel günde, kamu kurumlarının yanı sıra eczaneler de tatil düzenlemesine tabi tutuluyor. Vatandaşlar, "23 Nisan'da eczaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırırken, nöbetçi eczanelerin durumu da merak konusu oluyor. Resmi tatillerde olduğu gibi bu bayramda da sağlık hizmetlerine erişim kesintisiz devam ediyor mu?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle eczaneler, normal mesai düzenine ara vererek kapalı olacaktır. Ancak vatandaşların ilaç erişiminde aksama yaşanmaması adına her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir.

23 Nisan'da eczaneler açık mı?

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Nöbetçi eczaneler, resmi tatillerde ve hafta sonlarında olduğu gibi 23 Nisan'da da aktif olarak görev yapmaktadır. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bağlı bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri çeşitli dijital platformlardan veya eczacı odalarının web sitelerinden öğrenebilirler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmeti sunulmaktadır.

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