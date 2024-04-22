23 Nisan Ankara etkinlikleri 2024! Ankara'da ücretsiz 23 Nisan konserleri ve etkinlikleri nerede?

23 Nisan Ankara konserleri! 23 Nisan'da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok ücretsiz konser ve etkinlik düzenlenecek. 23 Nisan Ankara konserleri nerede, kimler var sanatçılar merak ediliyor. Peki, Ankara'da Çankaya'da 23 Nisan etkinlikleri ve konserleri nerede? 23 Nisan ücretsiz belediye konserlerine kimler katılacak belli oldu. İşte detaylar...

23 NİSAN ANKARA ETKİNLİKLERİ 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentte düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlayacak.

3 gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında 21 Nisan'da Semicenk, 22 Nisan'da da Gazapizim Başkentliler için sahne alacak. Kutlamalar, 23 Nisan günü yapılacak Çocuk Şenliği'nin ardından Edis konseri ile tamamlanacak.

KUTLAMALAR ÜÇ GÜN SÜRECEK

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler ile dolu dolu yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi 3 gün boyunca sürdüreceği etkinlikler kapsamında Ankaralıları üç farklı sanatçı ve Çocuk Şenliği ile buluşturacak.

21 NİSAN'DA SEMİCENK, 22 NİSAN'DA GAZAPİZM SAHNE ALACAK

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Semicenk, 21 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde sahne alacak.

Kutlamalara konserlerle renk katan Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 Nisan Pazartesi günü de Atatürk Orman Çiftliği'nde Gazapizm konserine ev sahipliği yapacak. Konsere gitmek isteyen vatandaşlar için konserlerin gerçekleşeceği tarihlerde 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri düzenlenecek.

KUTLAMALAR EDİS KONSERİYLE TAÇLANACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde verilecek Edis konseri ile taçlanacak. Tüm çocukların ve Ankaralıların davetli olduğu Edis konseri için de 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri yapılacak.

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK

Başkentli çocuklar 23 Nisan günü saat 13.00'ten 18.00'e kadar Çocuk Şenliğinde bir araya gelecek.

Gençlik Parkı havuzunun önünde gerçekleşecek birbirinden özel etkinlikler kapsamında; 13.00-14.00 saatleri arasında Karagöz Konserde, 14.00-14.30 saatleri arasında Balon Korteji, 14.30-18.00 saatleri arasında ise çocuk atölyeleri, oyun alanları, animasyon ve sürpriz gösteriler çocuklarla buluşacak.