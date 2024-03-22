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23 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir…

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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte Müslüman alemi oruç tutmaya başladı. İmsak vaktine kadar sahur yapan kişiler, akşam namazına kadar oruçlarını tutuyor. Bu süreçte en sık kafa kurcalayan konular arasında ise imsak vakti yer alıyor. Vatandaşlar, sahurlarını kaça kadar yapabileceklerini merak ediyor. 23 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir…

İMSAK VAKTİ KAÇTA? SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının gelişi ile birlikte sahur vakitleri araştırılıyor. Bu kapsamda Din İşleri Yüksek Kurulu, her ilin imsak vaktini yayınladı. Buna göre sahur saatleri;

İstanbul:05.30

Ankara:05.16

İzmir:05.41

23 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir…

SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Ramazan ayında imsak vaktine birkaç saat kala uyanan Müslümanlar, bu sürede sahurlarını gerçekleştiriyor. Sabah ezanının okunması ile birlikte oruç tutulmaya başlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu ezanların kaçta okunacağına dair bir liste yayınladı.

SABAH EZANI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

23 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir…

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Sabah namazı, 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattan oluşur. Sabah namazının kazası için namaza durulmadan önce, "Niyet ettim Allah'ın rızası için sabah namazını kılmaya" diyerek niyet edilir ve namaz kılınır.

Namazın ilk rekâtında: Niyet edilir, tekbir getirilir, sübhaneke" duası okunur, Euzü-besmele çekilir, Fatiha Suresi okunur, Kur'an'dan bir sure okunur, Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir, rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir, rükudan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulur. Tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secde'ye gidilir. İkinci rekât için niyet edilir ve namazın ikinci rekâtına geçilir.

İkinci rekâtta ise aynı adımlar izlenir. Ancak ikinci rekâtın sonunda, secde'den sonra oturularak, "Ettahiyyatu" ve "Allâhumme salli, Allâhumme Bârik" duaları okunur. Son olarak, "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola selam verilir ve namaz tamamlanır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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