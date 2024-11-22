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23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir?

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir?
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23 Kasım hangi burç oluyor, Akrep mi yoksa Yay mı? Eğer 23 Kasım'da doğmuşsanız, burcunuz ve burcunuzun size neler anlattığı hakkında merak ettikleriniz bu haberde yer alıyor. 23 Kasım burç özelliklerini ve bu tarihte doğanların genel karakteristiklerini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Kasım'da doğanların hangi burç olduğu merak ediliyor. Birçok kişi 23 Kasım hangi burç? sorusunun cevabını araştırıyor. 23 Kasım doğanlar Yay burcu mu? 23 Kasım günü doğanların burcu nedir? Yay burcu özellikleri, 23 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 23 Kasım'da doğanların burcu ne olur? 23 Kasım hangi burca ait? 23 Kasım burcunun özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

BURÇLAR VE GÜNLERİ

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir?

23 KASIM HANGİ BURÇ?

23 Kasım'da doğanlar Yay burcu olarak kabul edilir. Ancak 23 Kasım doğumlu kişilerin burç özellikleri, Akrep burcu ile Yay burcu arasındaki geçiş dönemi olan bir günde doğdukları için bazı kaynaklar, bu tarihte doğan kişilerin hem Akrep hem de Yay burcu özelliklerini taşıyabileceğini belirtir.

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir?

23 KASIM AKREP Mİ YAY MI?

23 Kasım'da doğanlar yay burcu kabul edilir.

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yaylar, bağımsızlıklarına büyük önem verirler. Kısıtlanmak, kurallara uymak onları rahatsız eder. Kendi yollarını çizmeyi ve maceraya atılmayı severler. Yay burcu insanları genellikle oldukça olumlu düşünürler. Hayata dair büyük bir iyimserlikleri vardır ve her durumda bir çıkış yolu bulabileceklerine inanırlar.

Yaylar keşfetmeyi çok sever. Seyahat, yeni kültürler tanımak ve farklı deneyimler yaşamak onlar için büyük bir zevktir. Birçok Yay, seyahat etmeyi bir yaşam tarzı olarak benimser. Yaylar dürüsttür ve söyledikleri her şey, düşündükleri gibi doğrudur. Bazen bu dürüstlükleri, başkalarını kırıcı olabilir, ancak genellikle iyi niyetle söylenmiş sözlerdir. Yay burcu insanları enerjik ve canlıdır. Sıkılmak, monotonluk onları rahatsız eder. Sürekli bir hareket ve yenilik ihtiyacı vardır.

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