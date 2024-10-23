23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam Tv'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ekim Bugün Tv'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Ekim Çarşamba A Tv, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

23 EKİM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Sandık Kokusu

Now : Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D : Maymunlar Cehennemi

Star TV: Hababam Sınıfı

TRT 1: Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

23 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Neşet

14.30 - Seksenler

15.50 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.45 - Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 - Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

23 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

23 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

Gün Ortası 13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Maymunlar Cehennemi

23 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

23 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Hababam Sınıfı

23 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

23 EKİM NOW YAYIN AKIŞI