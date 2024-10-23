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23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
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23 Ekim Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 23 Ekim yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam Tv'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ekim Bugün Tv'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 23 Ekim Çarşamba A Tv, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

23 EKİM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Sandık Kokusu

Now : Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D : Maymunlar Cehennemi

Star TV: Hababam Sınıfı

TRT 1: Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

23 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Neşet
  • 14.30 - Seksenler
  • 15.50 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.45 - Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi
  • 22.00 - Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

23 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Kuruluş Osman

23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

23 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Maymunlar Cehennemi

23 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Sandık Kokusu

23 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Hababam Sınıfı

23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

23 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

23 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

  • 07.30. İlk Bakış Canlı
  • 08.00. İlker Karagöz ile Çalar Saat. Canlı
  • 10.45. Çağla ile Yeni Bir Gün. Canlı
  • 12.30. Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ALT YAZILI.
  • 13.30. En Hamarat Benim. Yeni Bölüm.
  • 16.30. Fatih Ürek ile Gelin Görümce. Yeni Bölüm.
  • 19.00. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber. Canlı
  • 20.00. Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
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