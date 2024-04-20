22 Nisan okullar yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 22 Nisan okullar, iş yerleri tatil mi?

Ülkemizin her köşesinde büyük bir coşkuyla kutlanacak olan bu özel gün öncesinde, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığı ya da yarım gün mü olacağı konusu gündemde yerini aldı. 22 Nisan okullar yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 22 Nisan okullar, iş yerleri tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

22 NİSAN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günlerinden biridir. Ancak, 22 Nisan yarı gün veya resmi tatil olarak belirlenmemiştir.

22 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer almaktadır fakat 22 Nisan tarihi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle okullar, üniversiteler, kurumlar tatil değildir. Ayrıca 22 Nisan tarihinde tam gün şekilde işleyiş devam etmektedir. Yani 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.

22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Pazartesi günü, resmi tatil olmadığı için okullar normal eğitimlerine devam edecek. Aynı şekilde, tüm işyerleri de planlanan mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir.