22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Kasım Cuma günü için İzmir'in hava durumu tahminleri açıklandı. İzmir'de bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, İzmir'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte, İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İZMİR HAVA DURUMU

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde, öğle saatlerinden itibaren ise bölgenin tamamında yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bölge genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Vatandaşların bu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

İzmir hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İzmir'de 5 günlük hava durumu şu şekilde;